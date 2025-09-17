صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شاہ رخ خان کو نیشنل ایوارڈ ملنے پر منوج باجپائی نے خاموشی توڑ دی

ممبئی(شوبز ڈیسک)شاہ رخ خان کو فلم ‘جوان’ پر پہلا نیشنل ایوارڈ ملنے کے بعد منوج باجپائی نے خاموشی توڑ دی ہے ۔فلم بینوں کا ماننا تھا کہ یہ اعزاز اداکار منوج باجپائی کو ان کی فلم ‘صرف ایک بندہ کافی ہے۔۔۔

 ’ کیلئے ملنا چاہیے تھا۔ منوج باجپائی نے شاہ رخ خان سے اپنی اداکاری کے موازنے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب ‘ہارنے والوں کی باتیں’ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری فلموگرافی میں ایک خاص فلم رہے گی، لیکن ایسی باتوں پر بات کرنا میرے نزدیک ہارنے والوں جیسا رویہ ہے ، یہ سب ماضی ہے ۔ 

 

جرم و سزا کی دنیا

مختلف واقعات میں 3لڑکیوں کومبینہ طور پر اغوا کرلیا گیا

رشوت لیکر سیل شدہ کلینک کھولنے پر 4ملازمین پرمقدمہ

ڈکیتی کی نیت سے چھپا ملزم گرفتار، تین ساتھی فرار

ڈسکہ:دوستوں کیساتھ نا جا ئز تعلقات نہ بنانے پر اہلیہ پر تشدد

پھالیہ:مختلف مقامات سے 17 ہزارتھیلے گندم برآمد ، گودام سیل

کامونکے :ڈکیتی کی وارداتوں میں4افراد کو لوٹ لیا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
