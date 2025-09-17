شاہ رخ خان کو نیشنل ایوارڈ ملنے پر منوج باجپائی نے خاموشی توڑ دی
ممبئی(شوبز ڈیسک)شاہ رخ خان کو فلم ‘جوان’ پر پہلا نیشنل ایوارڈ ملنے کے بعد منوج باجپائی نے خاموشی توڑ دی ہے ۔فلم بینوں کا ماننا تھا کہ یہ اعزاز اداکار منوج باجپائی کو ان کی فلم ‘صرف ایک بندہ کافی ہے۔۔۔
’ کیلئے ملنا چاہیے تھا۔ منوج باجپائی نے شاہ رخ خان سے اپنی اداکاری کے موازنے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب ‘ہارنے والوں کی باتیں’ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری فلموگرافی میں ایک خاص فلم رہے گی، لیکن ایسی باتوں پر بات کرنا میرے نزدیک ہارنے والوں جیسا رویہ ہے ، یہ سب ماضی ہے ۔