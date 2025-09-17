100ایئرز ، ایک ایسی فلم جسے آج کاشخص دیکھ نہ پائے گا
پیرس(شوبز ڈیسک) فرانسیسی فلم ‘ 100 ایئر: دی مووی یو وِل نیور سی’ کو موجودہ دور میں موجود دنیا کا کوئی شخص اسے نہیں دیکھ سکے گا۔ سائنس فکشن پر مبنی اس فلم کو اداکار و مصنف جان مالکووِچ نے تیار کیا۔۔۔
اور فلم میں مرکزی کردار بھی ادا کیا ہے ۔ یہ مختصر فلم درحقیقت ایک تجرباتی فلم ہے جسے ایک دہائی قبل 2015 میں مکمل کرلیا گیا تھا لیکن فلم کو ایک صدی بعد یعنی 18 نومبر 2115 کو ریلیز کیا جائے گا۔ یہ تجرباتی فلم ایک اشتہار بھی ہے ، جو فرانسیسی کمپنی ریمی مارٹن کے اشتراک سے تیار کی گئی ہے تاکہ وہ اپنی مشہور پروڈکٹ ‘کونیاک لوئس 13 کی تشہیر کرسکیں۔کونیاک دنیا کا انتہائی نایاب اور شاہانہ مشروب ہے ، جسے تیار ہونے میں 100 سال لگتے ہیں، اسی تصور پر مبنی اس فلم کو ایک ہائی ٹیک والٹ میں بند کرکے اس پر ایک خود کار ٹائمر نصب کیا گیا ہے ، جو ٹھیک سو برس بعد خود بخود کھل جائے گا۔