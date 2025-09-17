میں منٹو نہیں ہوں کی پیشکش کو دو بار مسترد کیا تھا:صنم سعید
کراچی (آئی این پی)اداکارہ صنم سعید نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے میں منٹو نہیں ہوں میں کام کرنے کی پیش کش دو بار مسترد کردی تھی ۔۔۔
ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ ڈرامہ میں استاد اور شاگرد کا رومانوی تعلق حقیقی زندگی میں ناممکن ہوتا ہے ، ایسا اس وقت ہوسکتا ہے جب استاد تعلیمی ادارہ چھوڑ جائے ۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں خلیل الرحمن قمر کی کہانی ہونے کی وجہ سے خدشہ تھا اور انہیں خوف تھا کہ وہ کس طرح ان کے لکھے ہوئے ڈرامے میں کام کریں گی ۔