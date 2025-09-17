صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میں منٹو نہیں ہوں کی پیشکش کو دو بار مسترد کیا تھا:صنم سعید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
میں منٹو نہیں ہوں کی پیشکش کو دو بار مسترد کیا تھا:صنم سعید

کراچی (آئی این پی)اداکارہ صنم سعید نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے میں منٹو نہیں ہوں میں کام کرنے کی پیش کش دو بار مسترد کردی تھی ۔۔۔

 ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ ڈرامہ میں استاد اور شاگرد کا رومانوی تعلق حقیقی زندگی میں ناممکن ہوتا ہے ، ایسا اس وقت ہوسکتا ہے جب استاد تعلیمی ادارہ چھوڑ جائے ۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں خلیل الرحمن قمر کی کہانی ہونے کی وجہ سے خدشہ تھا اور انہیں خوف تھا کہ وہ کس طرح ان کے لکھے ہوئے ڈرامے میں کام کریں گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج، تیزی، انڈیکس 796 پوائنٹس بڑھ گیا

سونے کی قیمت تاریخ کی بلند سطح پر، امریکی ڈالر سستا

کراچی ایکسپو میں دوسرا پاکستان انٹرنیشنل ڈیٹ پام شوکا انعقاد

اسٹیٹ بینک معیشت کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام، ایس ایم تنویز

چھوٹے کسانوں کے مالی تحفظ کیلئے کلائمٹ رسک فنڈ ون قائم

پی ایس ایکس میں کے الیکٹرک سکوک کی لسٹنگ کی تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak