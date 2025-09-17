صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میناکشی سے کبھی ملا ہی نہیں تھا، تعلقات کی خبریں حیران کن تھیں :کمار سانو

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ گلوکار کمار سانو نے میناکشی سے تعلقات کے حوالے سے سب کچھ واضح کر دیا۔۔۔

 بالی ووڈ سنگر نے بتایا کہ میرا نام ماضی کی معروف اداکارہ میناکشی شیشادری کے ساتھ بھی لیا جاتا رہا ہے جب کہ میں کبھی ان سے ملا ہی نہیں تھا، میناکشی سن کر ہنستی ہونگی کہ ان کا نام ایسے شخص سے جوڑا جارہا ہے جس سے وہ کبھی ملی ہی نہیں اور جس کو وہ ذاتی طور پر جانتی بھی نہیں۔ کمار سانو نے کہا کہ یہ سب خبریں میڈیا پھیلاتا ہے ، میری پہلی بیوی سے طلاق کی کچھ ذاتی وجوہات تھیں لیکن ان کا میناکشی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔

 

