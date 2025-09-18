فنکار کی کوئی عمر نہیں ہوتی،اورنگزیب لغاری ماہرہ کے حمایتی
اسلام آباد (اے پی پی)سینئر اداکار اورنگزیب لغاری نے بعض فنکاروں کی جانب سے ماہرہ خان پر کی جانے والی تنقید پرردعمل کا اظہار کیا ہے۔۔۔
اپنے حالیہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ چند فنکار صرف شہرت حاصل کرنے اور خبروں میں رہنے کے لیے مقبول اداکاروں پر تنقید کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ بعض فنکاروں کی جانب سے ماہرہ خان کے بارے میں سخت الفاظ کا استعمال افسوسناک ہے ، کیونکہ ماہرہ ایک خوبصورت، محنتی اور باصلاحیت اداکارہ ہیں جن سے دوسروں کو سیکھنا چاہیے ۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ ان پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ کبھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ۔اورنگزیب لغاری نے کہا کہ ایک فنکار کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اس کے باوجود ماہرہ خان کو تنقید کا نشانہ بنانا قابلِ افسوس عمل ہے ۔