صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فنکار کی کوئی عمر نہیں ہوتی،اورنگزیب لغاری ماہرہ کے حمایتی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
فنکار کی کوئی عمر نہیں ہوتی،اورنگزیب لغاری ماہرہ کے حمایتی

اسلام آباد (اے پی پی)سینئر اداکار اورنگزیب لغاری نے بعض فنکاروں کی جانب سے ماہرہ خان پر کی جانے والی تنقید پرردعمل کا اظہار کیا ہے۔۔۔

 اپنے حالیہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ چند فنکار صرف شہرت حاصل کرنے اور خبروں میں رہنے کے لیے مقبول اداکاروں پر تنقید کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ بعض فنکاروں کی جانب سے ماہرہ خان کے بارے میں سخت الفاظ کا استعمال افسوسناک ہے ، کیونکہ ماہرہ ایک خوبصورت، محنتی اور باصلاحیت اداکارہ ہیں جن سے دوسروں کو سیکھنا چاہیے ۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ ان پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ کبھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ۔اورنگزیب لغاری نے کہا کہ ایک فنکار کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اس کے باوجود ماہرہ خان کو تنقید کا نشانہ بنانا قابلِ افسوس عمل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں 3پوائنٹس کی مندی،26ارب خسارہ

ڈالر کی قدر میں کمی،تولہ سونا2ہزار400 روپے سستا

بینکنگ ڈپازٹس اور سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ

بینک اسلامی اور ایم جی موٹر زکے درمیان کار فنانسنگ کامعاہدہ

ایس آئی ایف سی کے قیام سے شعبہ کان کنی توجہ کا مرکز

پالیسی ریٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ کاروباری ماحول کو متاثر کریگا،کاٹی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak