بھارت نے پاکستانی گانا بول کفارہ ایک بار پھر چرا لیا
ممبئی (این این آئی)عادت سے مجبور بھارت نے پاکستان کا مقبول گانا بول کفارہ ایک بار پھر چرا لیا۔بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی گلوکارہ نیہا ککڑ نے گانے کو فلم ایک دیوانے کی دیوانیت کیلئے گایا ہے۔۔۔
فلم میں مرکزی کردار بھارتی اداکار ہریش وردھن رہانے اور اداکارہ سونم باجوہ نے ادا کیے ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ ہریش وردھن ماضی میں پاکستان اور اداکارہ ماورہ حسین کے خلاف بیانات دے چکے ہیں، لیکن آج وہ انہی پاکستانی گانوں پر کام کر رہے ہیں جنہیں بھارت بار بار چرا رہا ہے ۔