عائشہ عمر کے ڈیٹنگ شو پر تنازع، پیمرا نے وضاحت دیدی
کراچی (این این آئی ) اداکارہ عائشہ عمر کے ڈیٹنگ ریئلٹی شو لازوال عشق کے ٹیزر ریلیز ہوتے ہی سوشل میڈیا پر شدید تنقید اور بائیکاٹ مہم شروع ہوگئی، جس کے بعد پیمرا نے بھی معاملے پر وضاحت جاری کردی۔۔۔
شو کے ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ شو میں چار مرد اور چار خواتین ایک پرتعیش ولا میں اکٹھے رہیں گے اور ان کی تمام سرگرمیاں ریکارڈ ہوں گی، عائشہ عمر نے ٹیزر میں بتایا کہ شو کا مقصد لازوال محبت کی تلاش اور اس سفر میں پیش آنے والی جذباتی آزمائشوں کو دکھانا ہے ۔ شو یوٹیوب پر خصوصی طور پر نشر ہوگا ۔ سوشل میڈیا صارفین نے شو کو غیر اخلاقی قرار دیتے ہوئے پیمرا سے اس پر پابندی لگانے کی اپیل کی، پیمرا نے عوامی ردعمل پر وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شو صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دکھایا جارہا ہے ، ٹی وی چینلز پر نشر نہیں ہو رہا، لہٰذا یہ پیمرا کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا ۔