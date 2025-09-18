صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عائشہ عمر کے ڈیٹنگ شو پر تنازع، پیمرا نے وضاحت دیدی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
عائشہ عمر کے ڈیٹنگ شو پر تنازع، پیمرا نے وضاحت دیدی

کراچی (این این آئی ) اداکارہ عائشہ عمر کے ڈیٹنگ ریئلٹی شو لازوال عشق کے ٹیزر ریلیز ہوتے ہی سوشل میڈیا پر شدید تنقید اور بائیکاٹ مہم شروع ہوگئی، جس کے بعد پیمرا نے بھی معاملے پر وضاحت جاری کردی۔۔۔

شو کے ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ شو میں چار مرد اور چار خواتین ایک پرتعیش ولا میں اکٹھے رہیں گے اور ان کی تمام سرگرمیاں ریکارڈ ہوں گی، عائشہ عمر نے ٹیزر میں بتایا کہ شو کا مقصد لازوال محبت کی تلاش اور اس سفر میں پیش آنے والی جذباتی آزمائشوں کو دکھانا ہے ۔ شو یوٹیوب پر خصوصی طور پر نشر ہوگا ۔ سوشل میڈیا صارفین نے شو کو غیر اخلاقی قرار دیتے ہوئے پیمرا سے اس پر پابندی لگانے کی اپیل کی، پیمرا نے عوامی ردعمل پر وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شو صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دکھایا جارہا ہے ، ٹی وی چینلز پر نشر نہیں ہو رہا، لہٰذا یہ پیمرا کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں 3پوائنٹس کی مندی،26ارب خسارہ

ڈالر کی قدر میں کمی،تولہ سونا2ہزار400 روپے سستا

بینکنگ ڈپازٹس اور سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ

بینک اسلامی اور ایم جی موٹر زکے درمیان کار فنانسنگ کامعاہدہ

ایس آئی ایف سی کے قیام سے شعبہ کان کنی توجہ کا مرکز

پالیسی ریٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ کاروباری ماحول کو متاثر کریگا،کاٹی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak