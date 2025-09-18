بھائی کے انتقال کی خبر کے باوجود شوٹنگ جاری رکھی:محمد احمد
اسلام آباد (اے پی پی)اداکار اور مصنف محمد احمد نے بتایا کہ انہیں فلم کیک کی عکسبندی کے دوران بھائی کے انتقال کی خبر ملی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فلم کی شوٹنگ جاری رکھی۔۔۔
انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ کیسے انہیں سیٹ پر ہی اپنے بڑے بھائی کے انتقال کی اطلاع ملی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فلم کی شوٹنگ جاری رکھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں باہر گیا، خوب رویا، پھر واپس آیا اور شوٹنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، میں جنازے میں شریک نہ ہو سکا، تیسرے دن اسلام آباد گیا ۔