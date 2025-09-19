عائشہ عمر کی ریئلٹی شو لازوال عشق کو ڈیٹنگ شو قرار دینے کی تردید
لاہور (آئی این پی)اداکارہ و ٹی وی میزبان عائشہ عمر نے اپنے آنے والے اردو زبان کے ریئلٹی شو لازوال عشق کو ڈیٹنگ شو قرار دینے والی خبروں کی سختی سے تردید کی ہے۔
ایک انٹرویو میں عائشہ عمر نے وضاحت کی کہ شو ترکیہ میں فلمایا گیا ہے لیکن چونکہ یہ اردو زبان میں اور پاکستانی ناظرین کے لیے بنایا جا رہا ہے ، اس لیے یہ ثقافتی اقدار اور اصولوں کے عین مطابق ہے ، فارمیٹ کے تحت شرکا ایک پرتعیش ولا میں رہیں گے مگر ان کے الگ فلورز، الگ کمرے اور ڈریسنگ سپیسز ہوں گے ۔