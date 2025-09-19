سکرین پر والد کے دوست کی دوسری بیوی بنی:تارا محمود
لاہور (آئی این پی)اداکارہ و گلوکارہ تارا محمود نے انکشاف کیا ہے کہ ڈرامے میں والد کے دوست کی بیوی کا کردار ادا کرنا ان کے لیے ایک عجیب کیفیت کا باعث بنا۔
ایک انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے عثمان پیرزادہ کی دوسری بیوی کا کردار ادا کیا تھا، اس وقت انہیں یہ مشکل پیش آئی کہ وہ انہیں انکل کہہ کر پکاریں یا کچھ اور کیونکہ وہ ان کے والد کے بہت اچھے دوست ہیں۔تارا محمود نے مزید کہا کہ پانچ سال قبل شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تاہم اب وہ چاہتی ہیں کہ کوئی اچھا انسان ملا تو وہ ضرور شادی کریں گی۔