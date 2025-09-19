صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشی خان کی ریئلٹی شو لازوال عشق پر سخت تنقید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کراچی (آئی این پی) اداکارہ و ٹی وی میزبان مشی خان نے ریئلٹی شو لازوال عشق اور اس کی میزبان عائشہ عمر پر سخت تنقید کی۔مشی خان نے انسٹاگرام پر کہا کہ۔۔۔

 پاکستان نے ترکیہ کے مقبول ریئلٹی شو عشق آداسی سے متاثر ہو کر اس طرح کا شو کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، تاہم ان کے مطابق پاکستانی دوسروں کی اچھی چیزوں کے بجائے زیادہ تر بری چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔انہوں نے شو کی میزبان عائشہ عمر پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اس شو کی میزبانی ان سے بہتر کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ مشی خان کا کہنا تھا کہ ہر معاشرہ اپنے اقدار کے مطابق چلتا ہے ، نہ جانے ان لوگوں کو کون سی فنڈنگ آرہی ہے جو انہیں پاکستان میں فحاشی پھیلانے کی اتنی خواہش ہے ۔مشی خان نے طنزیہ انداز میں سوال کیا کہ بنگلے میں رہنے والے یہ لوگ آخر کیا کریں گے ، کیا کتابیں پڑھیں گے ۔

 

