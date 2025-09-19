راشد فاروقی کے رویے نے رونے پر مجبور کیا:مزنا وقاص
کراچی (آئی این پی)اداکارہ مزنا وقاص نے سینئر اداکار راشد فاروقی کے ساتھ کام کرنے کا تلخ تجربہ بتا دیا۔
سوشل میڈیا پر وائرل ایک انٹرویوکے دوران اداکارہ نے شوٹ کے دوران پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کے بارے میں بتایا کہ ایک ڈرامے کی شوٹ کے دوران رونے کا سین ریکارڈ کروانا تھا لیکن مجھے رونا نہیں آ رہا تھا۔انہوں نے بتایا کہ اس وقت آنکھوں میں گلیسرین ڈالنے کے باوجود بھی آنسو نہیں آ رہے تھے یہ دیکھ کر راشد فاروقی نے سیٹ پر چیخنا اور گالیاں دینا شروع کردیا۔انہوں نے کہا کہ راشد صاحب نے مجھے بے عزت کرتے ہوئے کپ اٹھا کر پھینکا اور کہا کہ کیسے کیسے ماٹھے اداکار میرے سامنے لاکر بٹھا دیتے ہو میں ان کے سامنے کیا پرفارم کروں گا؟ جس پر مجھے بہت رونا آیا۔