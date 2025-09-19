صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راشد فاروقی کے رویے نے رونے پر مجبور کیا:مزنا وقاص

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
راشد فاروقی کے رویے نے رونے پر مجبور کیا:مزنا وقاص

کراچی (آئی این پی)اداکارہ مزنا وقاص نے سینئر اداکار راشد فاروقی کے ساتھ کام کرنے کا تلخ تجربہ بتا دیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ایک انٹرویوکے دوران اداکارہ نے شوٹ کے دوران پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کے بارے میں بتایا کہ ایک ڈرامے کی شوٹ کے دوران رونے کا سین ریکارڈ کروانا تھا لیکن مجھے رونا نہیں آ رہا تھا۔انہوں نے بتایا کہ اس وقت آنکھوں میں گلیسرین ڈالنے کے باوجود بھی آنسو نہیں آ رہے تھے یہ دیکھ کر راشد فاروقی نے سیٹ پر چیخنا اور گالیاں دینا شروع کردیا۔انہوں نے کہا کہ راشد صاحب نے مجھے بے عزت کرتے ہوئے کپ اٹھا کر پھینکا اور کہا کہ کیسے کیسے ماٹھے اداکار میرے سامنے لاکر بٹھا دیتے ہو میں ان کے سامنے کیا پرفارم کروں گا؟ جس پر مجھے بہت رونا آیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لڑکی کو ہراساں کرنیوالا ملزم گرفتار

اسلحہ کی نمائش کر نے والا ملزم گرفتار

10ملزم دھرلئے گئے

ناجائز اسلحہ رکھنے پر دو ملزم پکڑے گئے

آتش بازی کا سامان تیار کرنے پر مقدمہ درج

ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنیوالا دھر لیا گیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak