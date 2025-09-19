صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دیشا پٹانی کے گھر کے باہر فائرنگ کرنے والے ملزمان ہلاک

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
دیشا پٹانی کے گھر کے باہر فائرنگ کرنے والے ملزمان ہلاک

ممبئی (این این آئی)بھارتی اداکارہ دیشا پٹانی کے گھر پر فائرنگ کرنے والے دو ملزمان پولیس مقابلے میں ہلاک ہوگئے۔

 دیشا پٹانی کے گھر فائرنگ کے واقعے کے بعد حکام کی جانب سے سکیورٹی فراہم کی گئی تھی جبکہ ملزمان کی تلاش جاری تھی۔ رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے علاقے غازی آباد میں دونوں ملزمان پولیس مقابلے میں ہلاک ہوگئے ہیں۔ دونوں ملزمان کا بدنام زمانہ گروہ بشنوئی گینگ سے بتایا جارہا ہے ،واقعے کی ذمہ داری گینگسٹر گولڈی برار اور روہت گودارا گینگ نے قبول کی تھی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 24کروڑ 50لاکھ ڈالر ریکارڈ

ڈالر کی قدرمیں کمی ،تولہ سونا 3لاکھ 88ہزار 600روپے پرمستحکم

اگست:پانچ بڑے برآمدی شعبوں کی برآمدات میں کمی ریکارڈ

ڈیجیٹل جدت پاکستان میں مالیاتی شمولیت کو آگے بڑھانے کا بنیادی ذریعہ ، جہانزیب خان

وفاقی چیمبر کاجنوبی ایشیا میں اقتصادی تعاون کی اہمیت پر زور

مرکنٹائل ایکسچینج میں 77ارب کے 87410سودے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak