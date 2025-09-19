دیشا پٹانی کے گھر کے باہر فائرنگ کرنے والے ملزمان ہلاک
ممبئی (این این آئی)بھارتی اداکارہ دیشا پٹانی کے گھر پر فائرنگ کرنے والے دو ملزمان پولیس مقابلے میں ہلاک ہوگئے۔
دیشا پٹانی کے گھر فائرنگ کے واقعے کے بعد حکام کی جانب سے سکیورٹی فراہم کی گئی تھی جبکہ ملزمان کی تلاش جاری تھی۔ رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے علاقے غازی آباد میں دونوں ملزمان پولیس مقابلے میں ہلاک ہوگئے ہیں۔ دونوں ملزمان کا بدنام زمانہ گروہ بشنوئی گینگ سے بتایا جارہا ہے ،واقعے کی ذمہ داری گینگسٹر گولڈی برار اور روہت گودارا گینگ نے قبول کی تھی ۔