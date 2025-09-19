جتنا لوگ سمجھتے ہیں، اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں:ثانیہ سعید
لاہور (این این آئی)سینئر اداکارہ ثانیہ سعید نے انکشاف کیا ہے کہ وہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں، جتنا انہیں لوگ سمجھتے ہیں۔
اداکارہ نے ایک شو میں کہا کہ شوبز ملازمین کو ہر ماہ تنخواہ ملتی ہے لیکن اداکاروں کو اپنے کام کا پہلا معاوضہ بھی تین ماہ بعد ملتا ہے ۔ اداکاروں اور پروڈکشن ہاوسز کے درمیان ہونے والے کام کے تحریری معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، اس میں زیادہ تر پروڈیوسرز کے فوائد کی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہر اداکار مجبوری کے تحت کام کر رہا ہے ۔ ثانیہ سعید نے کہا کہ وہ سفاک عورت ہیں، وہ کسی طرح کے برے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتیں، وہ برے اعمال اور رویے رکھنے والے افراد سے فوری دوری اختیار کرنے کے حق میں ہیں۔