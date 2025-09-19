شاہ رخ خان کا کوئی الگ لیول نہیں:فیصل رحمن
لاہور (آئی این پی)سدا بہار سینئر اداکار فیصل رحمن کا کہنا ہے کہ بولی وڈ بادشاہ کہلانے والے شاہ رخ خان بھی ان کی اور دوسروں کی طرح انسان ہیں، ان کا کوئی الگ لیول نہیں۔
ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ ان کے اور شاہ رخ خان کے درمیان ایک مختصر ملاقات لندن میں ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر شاہ رخ خان کو سلمان خان سے اچھا اداکار سمجھتے ہیں، وہ طبیعت کے بھی بہتر شخص ہیں۔فیصل رحمن کے مطابق شاہ رخ بالی ووڈ کے کنگ ہیں، تبھی تو وہ ان سے متعلق بات کر رہے ہیں۔