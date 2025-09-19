ادتیہ پنچولی نے میری نابالغ نوکرانی سے زیادتی کی:پوجا بیدی
ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ پوجا بیدی نے 1990 کی دہائی کے آخر میں ایک ایسا انکشاف کیا تھا جس نے فلم نگری کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق 1990 کے دور میں ادتیہ پنچولی اور پوجا بیدی کے درمیان افیئر کی خبریں میڈیا پر گردش کر رہی تھیں ،تعلق ختم ہونے کے بعد پوجا بیدی نے انکشاف کیا تھا کہ ادتیہ میری 14 سالہ گھریلو ملازمہ کے ساتھ جسمانی تعلقات میں ملوث رہا تھا۔پوجا بیدی نے پنچولی کی اہلیہ، زرین وہاب کو فون کر کے یہ ساری بات بتائی تھی۔