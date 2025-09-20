صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی نہ کرنے پر شکر ادا کرتا ہوں:فیصل رحمان

  انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شادی نہ کرنے پر شکر ادا کرتا ہوں:فیصل رحمان

لاہور(شوبز ڈیسک) سینئر اداکار فیصل رحمان نے کہا ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتے اور وقت کے ساتھ ساتھ شادی نہ کرنے پر شکر اداکرتے ہیں۔

ایک انٹرویو کے دوران اداکار نے کہا کہ میری اٹیچمنٹ چاہے وہ کپڑوں کے ساتھ ہو، پالتو جانوروں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی حتیٰ کہ انسانوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، میرے نزدیک یہ بہت مشکل مرحلہ ہے جو میں پسند نہیں کرتا۔فیصل رحمان کا کہنا تھا کہ ‘وقت کے ساتھ ساتھ شادی نہ کرنے پر شکر اداکرتا ہوں کیونکہ آج میں کہیں بھی بیگ اٹھائے چلا جاتا ہوں جب کہ میرے شادی شدہ دوست ایسے نہیں جاسکتے ہیں، وہ آج بھی مجھے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں لہٰذا اب میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔

 

