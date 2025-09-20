صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بشریٰ انصاری کی سیلاب متاثرین کو ’’گھر کا گند ‘‘ دینے والوں پر تنقید

لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری نے سیلاب متاثرین کو اپنے گھر کا گند اٹھا کر دینے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔

بشریٰ انصاری نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے حدیقہ کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں لوگوں نے سیلاب متاثرین کیلئے کپڑوں کا عطیہ کیا ہے ، گندے اور پھٹے پرانے کپڑے اور جوتے بھی دئیے ہیں۔اداکارہ نے کہا کہ ایسا نہ کریں اگر کسی کیلئے نیکی کرنی ہے تو اپنے گھر کا گند اٹھا کر نہ دیں، یہ نیکی نہیں ہے یہ گناہ ہے جو آپ کے سر جائے گا۔

 

