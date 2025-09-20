مرد ناراض عورتوں جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، مومنہ
لاہور(شوبز ڈیسک ) اداکارہ مومنہ اقبال نے کہا ہے کہ آج کل کے مرد اپنے رویوں میں ناراض عورتوں کی طرح نظر آتے ہیں۔
مومنہ اقبال کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ انہیں زندگی میں ایک بار شدید محبت ہوئی تھی لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ رشتہ ختم ہوگیا، اب وہ دوبارہ محبت نہیں کرنا چاہتیں کیونکہ ان کے مطابق جب سامنے والا کم ظرف ہو تو چیزیں ختم ہوجاتی ہیں۔ان کا ماننا ہے کہ آج کل کی عورتوں نے مردوں کو مرد رہنے نہیں دیا، خواتین کے ناز نخرے اٹھانے کے باعث اب مرد بھی ناراض عورتوں کی طرح رویہ اختیار کرتے ہیں اور اپنی اصل شخصیت برقرار نہیں رکھ پا رہے ۔