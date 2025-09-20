صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشہور گانا ’’یا علی ‘‘کے گلوکار زوبین گارگ چل بسے

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ کے گلوکار زوبین گارگ سنگاپور میں سکوبا ڈائیونگ کرنے کے دوران چل بسے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق 52 سالہ زوبین گارگ سنگاپور میں ‘نارتھ ایسٹ انڈیا فیسٹیول’ میں شرکت اور پرفارم کرنے کے لیے موجود تھے ، جہاں انہیں 20 اور 21 ستمبر کو پرفارم کرنا تھا۔زوبین گارگ کو سکوبا ڈائیونگ کرتے ہوئے سانس لینے میں مشکل پیش آئی۔ریسکیو ٹیم نے انہیں فوری طور پر سمندر سے نکالا اور سی پی آر دینے کے بعد سنگاپور جنرل ہسپتال منتقل کیا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے ۔گلوکار زوبین گارگ نے ہندی، بنگالی اور آسامی زبانوں میں گانے گائے اور بالی ووڈ میں شہرت کا آغاز فلم گینگسٹر کے مقبول گیت ‘یا علی’ سے کیا، انہوں نے فلم کرش 3 کے گانے ‘دل تو ہی بتا’ سمیت کئی سپر ہٹ گانے بھی گائے ۔

 

