گلوکار حاوی کا کنسرٹ کے دوران بچے کو گود میں اٹھا کر پرفارم
لاہور(شوبزڈیسک ) میوزک انڈسٹری کے ابھرتے ہوئے گلوکار عبدالرحمٰن ساجد المعروف حاوی نے کراچی میں کنسرٹ کے دوران بچے کو گود میں اٹھا کر پرفارم کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔۔۔۔
انسٹاگرام پر گلوکار حاوی نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے ، جس میں وہ سٹیج پر پرفارم کرنے کے دوران ایک ننھے بچے کو گود میں اٹھائے نظر آرہے ہیں۔ حاوی نے بچے کو گود میں لینے کے بعد اپنی خوبصورت آواز میں گانا بھی گایا، جس پر کانسرٹ میں موجود لوگوں کی جانب سے کافی پسند کیا گیا۔اس دوران حاوی نے بچے کا نام معلوم کرنے کے بعد اس کے والدین سے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بہت پیارا اور معصوم بچہ ہے۔