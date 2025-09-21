صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنگ خان اور دیپیکا پھر بڑی سکرین پر ساتھ جلوہ گر ہونے کو تیار

ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ کی سپر سٹار جوڑی شاہ رُخ خان اور دیپیکا پڈوکون جلد اپنی چھٹی فلم میں ایک ساتھ جلوہ گر ہوں گے ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق شاہ رُخ خان اور دیپیکا پڈوکون نے سوشل میڈیا پر اپنی نئی فلم ‘کنگ’ کا اعلان کیا ہے۔۔۔

دیپیکا کی جانب سے یہ اعلان فلم ‘‘کالکی 2898 اے ڈی’’ کے سیکوئل سے نکلنے کے بعد کیا گیا ہے ۔ دیپیکا پڈوکون نے انسٹاگرام پر اپنی اور شاہ رُخ کی ایک تصویر پوسٹ کرتے ہوئے پیغام لکھا کہ شاہ رُخ نے 18 برس پہلے جب اوم شانتی اوم بنی تو مجھے ایک سبق سکھایا تھا’۔اداکارہ نے کیپشن میں لکھا کہ انہیں شاہ رُخ نے سکھایا کہ فلم کو آپ جن لوگوں کے ساتھ مل کر بناتے ہیں وہ فلم کی کامیابی سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، اداکارہ نے کہا کہ میں اس بات پر اتفاق کرتی ہوں اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایک ساتھ چھٹی فلم بنا رہے ہیں’۔یاد رہے کہ دیپیکا پڈوکون نے 18 برس قبل شاہ رُخ خان کیساتھ فرح خان کی ہدایتکار میں بننے والی فلم ‘اوم شانتی اوم’ سے بالی ووڈ میں ڈیبیو کیا تھا۔ 

 

