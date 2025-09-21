گلوکارہ ملکہ ترنم نورجہاں کا99واں یوم پیدائش آج
لاہور(شوبزڈیسک ) برصغیر کی معروف گلوکارہ ملکہ ترنم نورجہاں کے مداح ان کا99واں یوم پیدائش آج 21 ستمبر کو منائیں گے اس سلسلے میں سالگرہ تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔ملکہ ترنم نور جہاں 21ستمبر1926 کوقصورمیں پیدا ہوئیں۔۔۔
نور جہاں کا اصل نام اللہ وسائی تھا، اپنے فن اورمحبت کی بنا پر لوگوں نے انہیں ملکہ ترنم کا خطاب دیا۔ حکومت پاکستان نے انکی خدمات کو سراہتے ہوئے صدارتی تمغہ برائے حسن کارگردگی اور نشان امتیاز سے نوازا۔ وہ 23دسمبر 2000 کو انتقال کر گئی تھیں ۔