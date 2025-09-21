صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرینہ کپور عرف بے بو آج 45ویں سالگرہ منا ئیں گی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ممبئی(شوبزڈیسک )بالی ووڈ کی صفِ اول کی اداکارہ کرینہ کپور خان عرف بے بو آج اپنی 45ویں سالگرہ منا ئیں گی۔21 ستمبر 1980کو ہندوستانی ریاست مہاراشٹرا کے شہر ممبئی میں بالی ووڈ کے۔۔۔

 نامور کپور خاندان میں جنم لینے والی کرینہ نے بالی ووڈ میں اپنا پہلا قدم سن 2000میں فلم رفیوجی کے ذریعے رکھا ۔2001میں فلم مجھے کچھ کہنا ہے سے باکس آفس پر بے پناہ کامیابی سمیٹنے والی کرینہ نے مختلف فلموں میں بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا اوربالی ووڈ کے تمام بڑے ستاروں کے ساتھ کام کیا۔

 

