محبت کیلئے کیریئر نہیں چھوڑ سکتی،امیشا پٹیل کا اعلان
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ امیشا پٹیل نے اب تک شادی نہ کرنے کی وجہ بتادی۔بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق 50 سالہ اداکارہ کا کہنا ہے کہ مجھے شادی کے لیے کئی لوگوں نے پیشکش کی اور اب تو میری آدھی عمر کے لوگ بھی مجھے ڈیٹ پر لے جانے کے لیے پوچھتے ہیں۔۔۔
امیشا پٹیل نے کہا کہ اب تک جن لوگوں نے مجھے شادی کے لیے پیشکش کیں ان کی خواہش تھی کہ میں شادی کے بعد کام نہ کروں اور گھر پر ہی رہوں۔اداکارہ امیشا پٹیل نے انکشاف کیا کہ میں اب تک اپنی مرضی سے سنگل ہوں اور کئی رشتے اب تک ٹھکرا چکی ہوں۔انہوں نے کہا کہ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے کیریئر کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے کیریئر اور محبت دونوں کیلئے بہت کچھ کھویا ہے اس لیے کسی ایک کے انتخاب کیلئے کسی دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتی۔