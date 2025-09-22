صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محبت کیلئے کیریئر نہیں چھوڑ سکتی،امیشا پٹیل کا اعلان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
محبت کیلئے کیریئر نہیں چھوڑ سکتی،امیشا پٹیل کا اعلان

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ امیشا پٹیل نے اب تک شادی نہ کرنے کی وجہ بتادی۔بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق 50 سالہ اداکارہ کا کہنا ہے کہ مجھے شادی کے لیے کئی لوگوں نے پیشکش کی اور اب تو میری آدھی عمر کے لوگ بھی مجھے ڈیٹ پر لے جانے کے لیے پوچھتے ہیں۔۔۔

 امیشا پٹیل نے کہا کہ اب تک جن لوگوں نے مجھے شادی کے لیے پیشکش کیں ان کی خواہش تھی کہ میں شادی کے بعد کام نہ کروں اور گھر پر ہی رہوں۔اداکارہ امیشا پٹیل نے انکشاف کیا کہ میں اب تک اپنی مرضی سے سنگل ہوں اور کئی رشتے اب تک ٹھکرا چکی ہوں۔انہوں نے کہا کہ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے کیریئر کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے کیریئر اور محبت دونوں کیلئے بہت کچھ کھویا ہے اس لیے کسی ایک کے انتخاب کیلئے کسی دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

معمر خاتون کی 13ہزار فٹ کی بلندی سے سکائے ڈائیونگ

ترکیہ،پتھر کے زمانے کے 138قدیم اوزار دریافت

جیورجیا میں 18لاکھ سال پرانا انسانی جبڑا دریافت

ورجینیا میں دنیا کا سب سے وزنی آڑو ، ریکارڈ قائم

جاپان،گائے پر زیبرا جیسا رنگ کرنے پر نوبل انعام

بھارتی ایئرپورٹ آسیب زدہ قرار دینے پر یوٹیوبر گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak