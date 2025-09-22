دھواں میں میری فرمائش پر میرے کردار کی موت ہوئی:نبیل ظفر
لاہور (آئی این پی)سینئر اداکار نبیل ظفر نے تین دہائیوں بعد انکشاف کیا ہے کہ پاکستان ٹیلی وژن کے مقبول ڈرامے دھواں میں ان کے کردار داود کی موت ان کی فرمائش پر کرائی گئی۔۔۔
ایک انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا کہ دھواں میں انہیں ابتدائی طور پر محض 6 قسطوں کے لیے کاسٹ کیا گیا تھا لیکن ان کا کردار زیادہ قسطوں تک بڑھایا گیا اس لیے وہ ڈرامے میں کام کر کے اور کوئٹہ کی سردی سے تنگ آگئے تھے ۔نبیل ظفر کا کہنا تھا کہ انہوں نے ڈراما ٹیم کو بتایا کہ ان کے کردار کو ختم کرکے ان کی موت کروادی جائے ۔