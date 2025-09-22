ٹام کروز کا آنا سے شادی کیلئے بلٹ پروف کنٹریکٹ کا فیصلہ
لاس اینجلس (آئی این پی) ہالی ووڈ کے اداکار ٹام کروز اپنی گرل فرینڈ ہسپانوی نژاد اداکارہ آنا دے آرمس کے ساتھ ممکنہ شادی سے قبل ایک معاہدہ تیار کر رہے ہیں۔۔۔
امریکی ویب سائٹ کے مطابق ٹام کروز کی قانونی ٹیم کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایک ایسا بلٹ پروف میرج کنٹریکٹ مرتب کرے جس میں کسی بھی طرح کے ابہام یا شکوک کی گنجائش نہ ہو۔ایک قریبی ذرائع نے بتایا کہ ٹام آنا کے دیوانے ہیں، لیکن وہ فطرتاً محتاط ہیں، سابقہ تجربات کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا واضح ہونا ضروری ہے ، وہ ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو منصفانہ، شفاف اور بالکل مضبوط ہو۔ذرائع کے مطابق یہ اقدام کسی بداعتمادی کی وجہ سے نہیں بلکہ ٹام کی سنجیدگی اور کمٹمنٹ ظاہر کرنے کیلئے ہے ۔