صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہانیہ عامر کی بنگلا دیشی کٹ پہن کر بنگالی ٹیم کو سپورٹ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ہانیہ عامر کی بنگلا دیشی کٹ پہن کر بنگالی ٹیم کو سپورٹ

ڈھاکا(شوبز ڈیسک )پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر ان دنوں بنگلہ دیش میں موجود ہیں جہاں سے وہ سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر رہی ہیں اور ایک بار پھر مداحوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں۔۔۔

ہانیہ عامر کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تصاویر اور ویڈیوز میں انہیں مقامی کھانوں کا لطف اٹھاتے ، کتابیں پڑھتے اور تازہ پھولوں سے بال سنوارتے دیکھا جاسکتا ہے ۔ایک تصویر میں وہ بنگلا دیشی کرکٹ ٹیم کی جرسی پہن کر بنگالی ٹیم کو سپورٹ کرتی بھی نظر آئیں، اداکارہ کی ان جھلکیوں نے مداحوں کو خاصا متاثر کیا ہے ۔اداکارہ کی تازہ تصاویر پر شوبز کی شخصیات سمیت مداحوں کی جانب سے دلچسپ اور محبت بھرے تبصروں کی برسات ہوئی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

برطانیہ،آسٹریلیا،کینیڈا نے فلسطین کو باضابطہ ریاست تسلیم کر لیا:غزہ پر اسرائیلی حملوں کیخلاف کئی ملکوں میں احتجاجی مظاہرے

بگرام ایئربیس نہ ملاتو سنگین نتائج :ٹرمپ کی افغانستان کو دھمکی

مودی کا قوم سے غیر ملکی مصنوعات کا استعمال چھوڑنے کی اپیل

میں اب اپنے ملک کو نہیں پہچانتی، آزادی اظہار خطرے میں ہے : انجلینا جولی

شامی صدر جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کیلئے امریکا روانہ

فرانس کے امیر ترین شخص کی ’’ارب پتی ٹیکس‘‘پر شدید تنقید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak