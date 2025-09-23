صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاص پیغام کے بغیر ڈرامے زیادہ بنائے جاتے ہیں:محمد احمد

لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکار محمد احمد کا ماننا ہے کہ ٹک ٹاک کے باعث لمبے سفر کرنے والے ڈرائیورز نے چرس پینا کم کر دیا۔۔۔

محمد احمد نے ایک شو میں کہا کہ پاکستان میں معیاری ڈرامے ضرور بنتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے ، کیونکہ ان کے موضوعات صرف علم رکھنے والے افراد کو سمجھ آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ریٹنگز بھی کم آتی ہیں۔اداکار کے مطابق اس کے برعکس ایسے ڈرامے زیادہ بنائے جاتے ہیں جن میں کوئی خاص پیغام نہیں ہوتا مگر ان کی ریٹنگز زیادہ آتی ہیں۔انہوں نے انڈسٹری کے معاہدوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈراما انڈسٹری میں ہونے والے معاہدے 90 فیصد پروڈیوسرز کے حق میں ہوتے ہیں، جب کہ اس میں لکھاریوں اور اداکاروں کے لیے بہت کم گنجائش رکھی جاتی ہے ۔ 

 

