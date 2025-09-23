صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاشرتی مسائل پر ڈرامے بنانیکی سخت ضرورت:روبینہ اشرف

لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکارہ روبینہ اشرف کا کہنا ہے کہ سنگین اور پیچیدہ معاشرتی مسائل پر ڈرامے بنانے کی سخت ضرورت ہے اور یہ کہ میڈیا اور ٹیلی وژن کا یہی کام ہے کہ وہ سماجی مسائل دکھائے ۔روبینہ اشرف نے ایک شو میں کہا کہ آج کل دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔۔۔

، اب ہر چیز ایک ٹچ سکرین تک محدود ہوگئی ہے ، اس لیے بچوں کی پرورش پہلے کے مقابلے زیادہ پیچیدہ کام ہوچکی ہے اور بچوں کی پرورش میں سماج کا بھی اہم کردار ہوتا ہے ۔اداکارہ کا کہنا تھا کہ جس طرح والدین اور اساتذہ بچوں کو سکھاتے ہیں، اسی طرح معاشرہ بھی ان کی تربیت کرتا ہے اور بچے سماج سے بھی اثر لیتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں، اسے اپناتے ہیں۔ سینئر اداکارہ نے کہا کہ اگر سماج معاشرتی مسائل پر ڈرامے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سماج کو تیار کرنا پڑے گا۔ 

 

