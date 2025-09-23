صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ رخ خان کو تھپڑ مارنا کبھی نہیں بھول سکتی:پریا گل

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ پریا گل نے کہا ہے کہ شاہ رخ خان کو فلم کے سیٹ پر تھپڑ مارنے کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ شاہ رخ خان کے ساتھ فلم جوش میں مرکزی کردار نبھانے والی اداکارہ نے انکشاف کیا۔۔۔

 کہ فلم جوش کے ایک سین میں انہیں کہا گیا کہ انہوں نے شاہ رخ خان کو تھپڑ مارنا ہے ، یہ معاملہ میرے فلمی کیریئر کا انتہائی عجیب مگر یادگار لمحہ تھا۔ اف میرے خدایا میں یہ نہیں بھول سکتی۔اس موقع پر فلم کی کیمرا مین میرے پاس آئے اور مزاق کرتے ہوئے کہنے لگے اب لڑکیاں اس سے نفرت کریں گی۔

 

