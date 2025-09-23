صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرا سیٹھی نے دو سال بعد طلاق کی تصدیق کر دی

اسلام آباد (اے پی پی)اداکارہ اور مصنفہ میرا سیٹھی نے اپنی دو سال پرانی طلاق کی تصدیق کر دی ہے ۔ ایک حالیہ انٹرویو میں میرا نے انکشاف کیا کہ ان کی شادی مارچ2023 میں اختتام پذیر ہو گئی تھی۔۔۔

 انہوں نے بتایا کہ اس وقت وہ ایک نہایت جذباتی اور نازک مرحلے سے گزر رہی تھیں، اور ڈرامہ "کچھ ان کہی" کی شوٹنگ کے دوران ان کے لیے کام ہی سب سے بڑا سہارا تھا۔ انہوں نے کہاکہ ان کے قریبی ساتھی، خصوصا سجل علی، احمد علی اکبر اور ہدایتکار ندیم بیگ، اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے رہے ۔ ان کی صاف گوئی اور ہمت کو سوشل میڈیا پر بے حد سراہا جا رہا ہے ، جہاں مداح اور ساتھی فنکار ان کے حوصلے کو خراجِ تحسین پیش کر رہے ہیں۔

 

