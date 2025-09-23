صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اجے دیوگن نے میری اداکاری کو سراہا، توقیر ناصر کا انکشاف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اجے دیوگن نے میری اداکاری کو سراہا، توقیر ناصر کا انکشاف

اسلام آباد (اے پی پی)سینئر پاکستانی اداکار توقیر ناصر نیانکشاف کیا ہے کہ متعدد افراد نے انہیں بتایا کہ بالی ووڈ سٹار اجے دیوگن نے مختلف انٹرویوز میں ان کی اداکاری کی تعریف کی ہے۔۔۔

حال ہی میں ایک گفتگو میں توقیر ناصر نے کہا کہ ان کے لیے یہ ایک بڑی بات ہے ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عموما لوگوں کو سراہنے کا رواج نہیں، جبکہ اجے دیوگن ان کی اداکاری سے متاثر ہوئے ۔انہوں نے کہا کہ اجے دیوگن کا یہ رویہ ان کی عظمت کی دلیل ہے ، اور وہ اس بات کو بے حد اہم سمجھتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :تیز ی، 100 انڈیکس میں 1200 پوائنٹس اضافہ

روپیہ کی سبقت 33 ویں روز بھی برقرار، سونا 5100 روپے مہنگا

پاک سعودی معاہدے میں شعبہ آئی ٹی کلیدی، شزہ فاطمہ

چین کے ساتھ تجارتی خسارے کو کم کرنے کا مطالبہ

تاجر وں کا سعودیہ کے ساتھ نئے معاشی باب پر اعتماد کا اظہار

کے الیکٹرک کو بعد از ٹیکس 4.13 ارب منافع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak