اجے دیوگن نے میری اداکاری کو سراہا، توقیر ناصر کا انکشاف
اسلام آباد (اے پی پی)سینئر پاکستانی اداکار توقیر ناصر نیانکشاف کیا ہے کہ متعدد افراد نے انہیں بتایا کہ بالی ووڈ سٹار اجے دیوگن نے مختلف انٹرویوز میں ان کی اداکاری کی تعریف کی ہے۔۔۔
حال ہی میں ایک گفتگو میں توقیر ناصر نے کہا کہ ان کے لیے یہ ایک بڑی بات ہے ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عموما لوگوں کو سراہنے کا رواج نہیں، جبکہ اجے دیوگن ان کی اداکاری سے متاثر ہوئے ۔انہوں نے کہا کہ اجے دیوگن کا یہ رویہ ان کی عظمت کی دلیل ہے ، اور وہ اس بات کو بے حد اہم سمجھتے ہیں۔