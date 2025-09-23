زوبین گارگ کی آواز کا غلط استعمال روکنے کیلئے ڈیجیٹلی محفوظ رکھنے کا فیصلہ
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ کے آنجہانی گلوکار زوبین گارگ کی آواز کے غلط استعمال کو روکنے کیلئے ڈیجیٹلی محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔۔۔
خیال رہے کہ گلوکار زوبین گارگ 19 ستمبر کو سنگاپور میں سکوبا ڈائیونگ کرنے کے دوران چل بسے تھے ، وہ سنگاپور میں ‘نارتھ ایسٹ انڈیا فیسٹیول’ میں شرکت اور پرفارم کرنے کے لیے موجود تھے ۔ زوبین کی موت کے بعد ان کے قریبی ساتھیوں نے ان کی آواز کو ڈیجیٹلی محفوظ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے تاکہ مستقبل میں اس کا غلط استعمال یا آواز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو سکے ۔