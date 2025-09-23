صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زوبین گارگ کی آواز کا غلط استعمال روکنے کیلئے ڈیجیٹلی محفوظ رکھنے کا فیصلہ

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ کے آنجہانی گلوکار زوبین گارگ کی آواز کے غلط استعمال کو روکنے کیلئے ڈیجیٹلی محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔۔۔

خیال رہے کہ گلوکار زوبین گارگ 19 ستمبر کو سنگاپور میں سکوبا ڈائیونگ کرنے کے دوران چل بسے تھے ، وہ سنگاپور میں ‘نارتھ ایسٹ انڈیا فیسٹیول’ میں شرکت اور پرفارم کرنے کے لیے موجود تھے ۔ زوبین کی موت کے بعد ان کے قریبی ساتھیوں نے ان کی آواز کو ڈیجیٹلی محفوظ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے تاکہ مستقبل میں اس کا غلط استعمال یا آواز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو سکے ۔ 

 

