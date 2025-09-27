صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہلی ہی فلم کے دوران ہراسانی کا شکار بنی:ریکھا

  انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
پہلی ہی فلم کے دوران ہراسانی کا شکار بنی:ریکھا

ممبئی(شوبز ڈیسک ) ماضی کی مقبول اداکارہ ریکھا نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی پہلی ہی فلم میں ساتھی اداکار پوری ٹیم کے سامنے انہیں پانچ منٹ بوسہ دیتے رہے۔

ریکھا نے 1969 میں فلمی کیریئر کا آغاز کیا تھا، اس وقت ان کی عمر 18سال سے بھی کم تھی۔اداکارہ نے اپنی بائیوگرافی میں لکھا کہ ان کی پہلی فلم بنگالی اداکار بسواجیت چٹرجی کے ساتھ تھی، اس وقت ان کی عمر 18 سال سے بھی کم تھی جب کہ ہیرو 32 سال کے تھے ۔ ریکھا نے دعویٰ کیا ہے کہ بسواجیت چٹرجی کی جانب سے انہیں بوسہ دینے کے منظر کو سب لوگ دیکھتے رہے لیکن کسی نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، کوئی بھی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا۔ وہ شوٹنگ سیٹ پر بے حال ہوگئیں لیکن اس کے باوجود کسی نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔

 

