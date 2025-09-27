فاطمہ ثنا شیخ نے بڑی فلم چھوڑ دی
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ فاطمہ ثنا شیخ نے ایک بڑے سٹوڈیو کی فلم چھوڑ دی، تاہم ان کی اس منصوبے سے علیحدگی کی وجہ سامنے نہیں آئی ہے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق یہ خبر سامنے آئی تھی کہ فاطمہ ثنا شیخ کبھی بھی مدھر بھنڈارکر کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ‘دی وائیوز’ کا حصہ نہیں تھیں۔ درحقیقت دونوں نے اس سال کے شروع میں ایک ایوارڈ شو میں ایک ساتھ شرکت کی تھی، جہاں ان کا منصوبہ تھا کہ اپنی نئی فلم کا اعلان کریں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اب یہ فلم منسوخ کر دی گئی ہے ۔