  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
فاطمہ ثنا شیخ نے بڑی فلم چھوڑ دی

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ فاطمہ ثنا شیخ نے ایک بڑے سٹوڈیو کی فلم چھوڑ دی، تاہم ان کی اس منصوبے سے علیحدگی کی وجہ سامنے نہیں آئی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ خبر سامنے آئی تھی کہ فاطمہ ثنا شیخ کبھی بھی مدھر بھنڈارکر کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ‘دی وائیوز’ کا حصہ نہیں تھیں۔ درحقیقت دونوں نے اس سال کے شروع میں ایک ایوارڈ شو میں ایک ساتھ شرکت کی تھی، جہاں ان کا منصوبہ تھا کہ اپنی نئی فلم کا اعلان کریں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اب یہ فلم منسوخ کر دی گئی ہے ۔ 

 

