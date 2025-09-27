صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

7برس سوسائیڈل ڈیزیز میں مبتلا رہا:سلمان خان

ممبئی (این این آئی)بالی ووڈ سپر سٹار سلمان خان نے انکشاف کیا ہے کہ ساڑھے 7برس تک خطرناک مرض ٹرائی جیمینل نیورالجیا میں مبتلا رہا جسے سوسائیڈل ڈیزیز کہا جاتا ہے۔

 ایک شو میں گفتگو کرتے ہوئے سلمان خان نے بتایا کہ یہ درد اتنا خوفناک تھا کہ آپ یہ اپنے سب سے بڑے دشمن کیلئے بھی نہیں چاہیں گے ، یہ ہر چار پانچ منٹ بعد حملہ کرتا تھا، مجھے ناشتہ کرنے میں ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا اور ڈنر تک پھر بھوکا رہتا تھا، ایک عام آملیٹ کھانے میں بھی خود کو زبردستی راضی کرنا پڑتا کیونکہ دوائیوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر ڈاکٹروں کو لگا کہ شائد یہ دانتوں کا مسئلہ ہے ، مگر اصل میں اعصاب کا مرض نکلا ۔سلمان خان نے بتایا کہ خوش قسمتی سے جدید میڈیکل سائنس نے میری زندگی آسان بنا دی۔

 

