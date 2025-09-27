صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناتجربہ کاری کے باعث تیز ڈرائیونگ کی اور پابندی لگی:ایما واٹسن

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ناتجربہ کاری کے باعث تیز ڈرائیونگ کی اور پابندی لگی:ایما واٹسن

لندن (آئی این پی)برطانوی اداکارہ ایما واٹسن نے تیز رفتار ڈرائیونگ کے حوالے سے پابندی پر خاموشی توڑ دی۔ ایما نے ایک پوڈ کاسٹ میں اپنے اوپر لگی اس پابندی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس پر شہ سرخیاں بن رہی تھیں، مجھے لوگوں کے فون آ رہے تھے جیسے کہ یہ کوئی بین الاقوامی خبر ہو، میں شرمندگی اور پریشانی میں تھی میں تو صرف ویک اینڈز یا چھٹیوں پر گاڑی چلاتی تھی۔ لیکن جب میں طالبہ بنی تو خود ڈرائیونگ کرنا پڑا اور ناتجربہ کاری سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak