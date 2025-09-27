ناتجربہ کاری کے باعث تیز ڈرائیونگ کی اور پابندی لگی:ایما واٹسن
لندن (آئی این پی)برطانوی اداکارہ ایما واٹسن نے تیز رفتار ڈرائیونگ کے حوالے سے پابندی پر خاموشی توڑ دی۔ ایما نے ایک پوڈ کاسٹ میں اپنے اوپر لگی اس پابندی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس پر شہ سرخیاں بن رہی تھیں، مجھے لوگوں کے فون آ رہے تھے جیسے کہ یہ کوئی بین الاقوامی خبر ہو، میں شرمندگی اور پریشانی میں تھی میں تو صرف ویک اینڈز یا چھٹیوں پر گاڑی چلاتی تھی۔ لیکن جب میں طالبہ بنی تو خود ڈرائیونگ کرنا پڑا اور ناتجربہ کاری سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔