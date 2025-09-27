ہمایوں سعید کا نوجوانوں کیلئے ٹیلنٹ ہنٹ کا آغاز
لاہور(شوبز ڈیسک) اداکار ہمایوں سعید نے نوجوان باصلاحیت افراد کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں شامل ہونے کا موقع دینے کیلئے ٹیلنٹ ہنٹ کا آغاز کیا ہے۔
انسٹاگرام پر شیئر کی گئی پوسٹ میں ہمایوں سعید نے لکھا کہ وہ ایسے نوجوانوں کی تلاش میں ہیں جو کسی بھی طریقے سے تخلیقی عمل کا حصہ بننا چاہتے ہوں۔پوسٹ میں شرکا کے لیے مختلف کرداروں کی فہرست دی گئی۔اداکار نے بتایا کہ منتخب ہونے والے شرکا کو مختلف قیادت کے کردار ادا کرنے کی تربیت دی جائے گی اور اس کیلئے تعلیمی قابلیت یا فنون میں پچھلا تجربہ ضروری نہیں ہے ۔ہمایوں سعید نے نئے گریجوایٹس کو پروگرام میں درخواست دینے کی ترغیب دی اور کہا کہ اس کیلئے عمر کی کوئی خاص حد مقرر نہیں ہے ۔