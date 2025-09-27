صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہمایوں سعید کا نوجوانوں کیلئے ٹیلنٹ ہنٹ کا آغاز

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ہمایوں سعید کا نوجوانوں کیلئے ٹیلنٹ ہنٹ کا آغاز

لاہور(شوبز ڈیسک) اداکار ہمایوں سعید نے نوجوان باصلاحیت افراد کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں شامل ہونے کا موقع دینے کیلئے ٹیلنٹ ہنٹ کا آغاز کیا ہے۔

انسٹاگرام پر شیئر کی گئی پوسٹ میں ہمایوں سعید نے لکھا کہ وہ ایسے نوجوانوں کی تلاش میں ہیں جو کسی بھی طریقے سے تخلیقی عمل کا حصہ بننا چاہتے ہوں۔پوسٹ میں شرکا کے لیے مختلف کرداروں کی فہرست دی گئی۔اداکار نے بتایا کہ منتخب ہونے والے شرکا کو مختلف قیادت کے کردار ادا کرنے کی تربیت دی جائے گی اور اس کیلئے تعلیمی قابلیت یا فنون میں پچھلا تجربہ ضروری نہیں ہے ۔ہمایوں سعید نے نئے گریجوایٹس کو پروگرام میں درخواست دینے کی ترغیب دی اور کہا کہ اس کیلئے عمر کی کوئی خاص حد مقرر نہیں ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak