عامر خان کی گرل فرینڈ گوری سپراٹ پاپارازی پر برہم
ممبئی (شوبزڈیسک)بالی ووڈ اداکار عامر خان کی گرل فرینڈ گوری سپراٹ نے میڈیا اور پاپارازی کے مسلسل پیچھا کرنے پر ناراضی کا اظہار کیا ہے ۔۔۔۔
وائرل ویڈیو میں انہیں کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ ‘‘ارے مجھے اکیلا چھوڑ دو نا، میں بس واک پر جا رہی ہوں’’۔یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب گوری سپراٹ شہر میں چہل قدمی کیلئے نکلی تھیں اور فوٹوگرافرز نے ان کا پیچھا کرنا شروع کردیا۔ عامر خان کے ساتھ اپنے تعلق کے اعلان کے بعد سے گوری مسلسل میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں ۔