لیسکو نے غلطی تسلیم کرکے جواد احمد سے معافی مانگ لی
لاہور (شوبزڈیسک ) لیسکو نے اپنی غلطی تسلیم کرکے معروف گلوکار اورچیئرمین برابری پارٹی جواد احمد سے معافی مانگ لی۔۔۔۔
جواد احمد نے لاہور پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لیسکو نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے مقدمہ اور جرمانہ ختم کر دیا ہے ۔ لیسکو نے تحریری معاہدے میں سازش کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے ، جبکہ پولیس کی جانب سے درج کی گئی جھوٹی ایف آئی آر بھی خارج کر دی گئی۔ ان کی لڑائی اداروں سے نہیں بلکہ نظام کی خامیوں سے ہے ، انہوں نے لیسکو اہلکاروں کو معاف کرتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتے ہیں ادارے مضبوط ہوں اور عوام کو انصاف ملے ۔انہوں نے واضح کیا کہ میٹر صارف کی ملکیت ہوتا ہے ، بغیر اجازت کوئی نہ لے جائے ۔ اگر آئندہ اجازت کے بغیر میٹر لے جانے کی کوشش کی گئی تو وہ اسی طرح کا ردعمل دوں گا۔ سیاسی جماعتوں نے اس معاملے پر پراپیگنڈہ کیا لیکن وہ سرخرو ہوئے ، مجھے آئین و قانون کے مطابق صادق و امین قرار دیا گیا۔ وہ ہمیشہ کمزور اور غریب عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ملک میں انصاف کے نظام کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔یاد رہے کہ رواں سال جنوری میں لیسکو نے دعویٰ کیا تھا کہ جواد احمد کی اہلیہ کے جوہرٹاؤن میں واقع بیوٹی پارلر کے بجلی میٹر میں چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی جس کا مقصد بجلی چوری کرنا تھا۔