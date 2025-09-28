ثنا جاوید کے سابقہ شوہر عمیر جیسوال نے دوسری اہلیہ کا چہرہ دکھا دیا
لاہور(شوبزڈیسک )ثنا جاوید کے سابقہ شوہر گلوکار عمیر جیسوال نے دوسری اہلیہ کی منہ دکھائی کردی۔ انسٹاگرام پر گلوکار نے اہلیہ کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے۔۔۔
اہلیہ کو شادی کی سالگرہ کی مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ میری پیاری اہلیہ کے نام، تم اس تپتی دھوپ میں میرے لیے سایہ ہو، وہ رزق ہو جس کی میں نے دعا کی تھی۔ تم میرے دل کا سکون ہو۔ اللّٰہ تمہیں حفاظت میں رکھے ، اور اپنا کرم ہم پر قائم رکھے ۔ شادی کی سالگرہ مبارک ہو، آپ کے ساتھ ابدیت تک کا سفر بھی کم محسوس ہوگا۔