کپل شرما کو لارنس بشنوئی کے نام سے دھمکی و بھتے کا مطالبہ، ملزم گرفتار
ممبئی (شوبزڈیسک )بھارتی کامیڈین کپل شرما کو دھمکیاں دینے اور ای میلز کے ذریعے ایک کروڑ روپے کا مطالبہ کرنے کا ملزم گرفتار ہوگیا۔ممبئی کرائم برانچ نے 45 سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے ۔۔۔
جس نے مبینہ طور پر بالی ووڈ اداکار اور کامیڈین کپل شرما کے پرسنل اسسٹنٹ کو گینگسٹر لارنس بشنوئی کا نام لے کر 1 کروڑ روپے بھتے کا مطالبہ کیا تھا۔ ملزم دلیپ چودھری کو مغربی بنگال سے حراست میں لیا گیا،ملزم نے 22 اور 23 ستمبر کے دوران کپل شرما کو دھمکی آمیز مواد بھیجا تھا۔