پاک بھارت فائنل،افغان امپائر کو ہٹایاجائے :خاقان شاہنواز

لاہور(شوبزڈیسک )پاکستانی شوبز انڈسٹری کے ابھرتے اداکار و ماڈل خاقان شاہنواز نے پاک بھارت ٹاکرے میں افغان امپائر کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ انسٹا گرام پر پنجابی اور اردو زبان میں آئی سی سی کے نام ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا، ‘لو جی پھر انڈیا کے ساتھ میچ ہو رہا ہے۔۔۔

 ، مجھے آئی سی سی سے بس اتنا کہنا ہے کہ انہیں جیسا کھیلنا ہے کھیلنے دو، انہیں جو رولا ڈالنا ہے ڈالنے دو، ہمارے کھلاڑیوں کو فائنل میں بلا کر جوتیاں مارنا منظور ہے لیکن یہ افغانی امپائر کی موجودگی نہیں منظور۔انہوں نے وضاحت دیتے ہوئے مزید کہا کہ کیونکہ یہ افغان امپائر جہاں پاکستانی ٹیم کو دیکھتا ہے کہ منہ بنا کر غلط فیصلے کرتا ہے ۔ اسے کوئی احساس، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ اسے ٹی وی پر پوری دنیا دیکھ رہی ہے ۔ بے شک جے شاہ (سیکریٹری بی سی سی آئی) سے امپائزنگ کروالیں لیکن یہ بندہ نہیں چلے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چلے گا۔

 

