صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عورتوں کو مردوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے :رباب ہاشم

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
عورتوں کو مردوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے :رباب ہاشم

لاہور (آئی این پی ) اداکارہ رباب ہاشم نے کہا کہ عورتوں اور مردوں کا مقابلہ نہیں کر نا چاہیے دونوں مختلف ہوتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں رباب باشم نے بتایا کہ انہوں نے10سال کی عمر میں میزبانی شروع کی۔۔۔

 سیلف گرومننگ بارے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے 2015میں گریجوایشن کے بعد اپنے پہلے ڈرامے میں خود کو سکرین پر دیکھا تو انہیں اچھا نہیں لگا اور پھر انہوں نے دو تین سال تک خود پر بہت توجہ دی وزن کم کیا ۔ فیمیزم بارے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کا مقابلہ نہیں کر نا چاہیے دونوں مختلف ہوتے ہیں اس لیے جو خواتین کرنا چاہتی ہیں وہ کریں اور جو مرد کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :100انڈیکس پہلی بار 1لاکھ 63ہزار پوائنٹس عبورکرگیا

حکومت کا عوام کو تحفہ، الیکٹرک وہیکل مالیاتی اسکیم کا آغاز

آباد کا انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ

کے سی سی آئی اجلاس،بزنس مین گروپ کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار

ممنوعہ شقوں والے معاہدے غیر مؤثر تصور، کمپٹیشن کمیشن

بگ برڈ فوڈز کی 1.5ارب کے قرض کو شیئرز میں بدلنے کی تجویز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak