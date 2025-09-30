عورتوں کو مردوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے :رباب ہاشم
لاہور (آئی این پی ) اداکارہ رباب ہاشم نے کہا کہ عورتوں اور مردوں کا مقابلہ نہیں کر نا چاہیے دونوں مختلف ہوتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں رباب باشم نے بتایا کہ انہوں نے10سال کی عمر میں میزبانی شروع کی۔۔۔
سیلف گرومننگ بارے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے 2015میں گریجوایشن کے بعد اپنے پہلے ڈرامے میں خود کو سکرین پر دیکھا تو انہیں اچھا نہیں لگا اور پھر انہوں نے دو تین سال تک خود پر بہت توجہ دی وزن کم کیا ۔ فیمیزم بارے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کا مقابلہ نہیں کر نا چاہیے دونوں مختلف ہوتے ہیں اس لیے جو خواتین کرنا چاہتی ہیں وہ کریں اور جو مرد کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔