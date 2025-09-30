صدف کنول نے ساتھی اداکاروں کو دلچسپ مشورے دیدئیے
کراچی (آئی این پی)اداکارہ و ماڈل صدف کنول نے ساتھی فنکاروں کو دلچسپ مشورے دئیے ہیں۔ صدف نے سجل علی سے متعلق کہا کہ میرے خیال میں سجل کو بال لمبے کر لینے چاہئیں۔ ماہرہ خان کو خود میں کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے ۔۔۔
مہوش حیات اور مایا علی کو مشورہ دیتے ہوئے صدف کنول کا کہنا تھا کہ مہوش حیات کو پتلے ہو جانا چاہیے ، وہ تھوڑی سی چبی ہو گئی ہے ، مایا علی کو وزن بڑھانا چاہیے وہ بہت پتلی دبلی ہو گئی ہے ۔ عمران عباس کو میک اپ تھوڑا کم کرنا چاہیے ۔ شہریار منور کو بڑا ہوجانا چاہیے ۔