بالی ووڈ اداکارہ بننے کی منصوبہ بندی نہیں کی تھی:نرگس فخری

بالی ووڈ اداکارہ بننے کی منصوبہ بندی نہیں کی تھی:نرگس فخری

ممبئی (آئی ا ین پی)امریکی نژاد اداکارہ اور ماڈل نرگس فخری نے کہا ہے کہ انہوں نے بالی ووڈ اداکارہ بننے کی کبھی منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔۔۔

 اپنے ایک انٹرویو میں نرگس فخری کا کہنا تھا کہ راک سٹار بذات خود میرے کیریئر کی ایک اہم فلم تھی کیونکہ اس نے مجھے امتیاز علی کی ہدایت کاری میں رنبیر کپور کے ساتھ ایک ہائی پروفائل پروجیکٹ میں اپنی اداکاری کی صلاحیتیں دکھانے کا موقع دیا۔ نرگس فخری نے کہا کہ اس فلم کو تنقیدی پذیرائی ملی اور میری پہلی فلم ہونے کے باوجود میری اداکاری کو سراہا گیا۔ یہ میرے پورے کیریئر کا سب سے چیلنجنگ کردار رہا ہے ۔ اس نے مجھے ایک اداکار کے طور پر اپنی حدود کو آگے بڑھانے کا چیلنج دیا۔

 

