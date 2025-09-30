صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عروج و زوال زندگی کا حصہ، کامیابی ثابت قدمی سے ملتی ہے :شبیر جان

کراچی (آئی این پی )سینئر اداکار شبیر جان نے کہا کہ عروج و زواج زندگی کا حصہ ہے تاہم کامیابی ثابت قدم رہنے والوں کو ہی ملتی ہے ۔۔۔۔

 ایک انٹرویو میں شبیر جان نے کہا کامیابی کیلئے اداکاری کے شعبے میں نئی جہتوں کی تلاش میں رہتا تھا اور اپنے تجربات میں بے پناہ کامیابیاں بھی حاصل کیں۔انہوں نے کہا کہ عروج و زوال زندگی کاحصہ ہے لیکن جو انسان زوال اور ناکامی کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں وہ اس وقت سے کندن بن کر نکلتے ہیں اورکبھی ناکام نہیں ہوتے ۔ 

 

