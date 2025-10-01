تنقید کے باوجود’’لازوال عشق ‘‘ ریلیز، پہلی ہی قسط پر لوگ برہم
لاہور(شوبز ڈیسک)سوشل میڈیا صارفین سمیت متعدد شخصیات کی تنقید کے باوجود متنازعہ ریئلٹی شو ‘لازوال عشق’ کو یوٹیوب پر ریلیز کردیا گیا۔‘لازوال عشق’ کی پہلی قسط کو 29 ستمبر کو یوٹیوب پر ریلیز کیا گیا۔۔۔
جس میں شو میں شرکت کرنے والی لڑکیوں اور لڑکوں کا تعارف بھی کرایا گیا جب کہ ان سے اپنی پسند کا جنس مخالف کا شخص بھی پوچھا گیا ۔پہلی قسط میں ہی شو کی شرکا لڑکیوں کو بولڈ مغربی انداز کے لباس میں دکھایا گیا جب کہ عائشہ عمر بھی ان سے بلا ججھک مختلف موضوعات پر گفتگو کرتی دکھائی دیں۔