ثنا جاوید کے جعلی فیس بک اکاؤنٹ پر اصل سے زیادہ فالوورز
لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ ثنا جاوید نے اپنے نام سے جعلی فیس بک اکاؤ نٹ بنائے جانے کا انکشاف کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ جس اکاؤنٹ کے زیادہ فالوورز ہیں، وہ ان کے نام سے بنایا گیا۔۔۔
جعلی اکاؤنٹ ہیں۔ثنا جاوید نے انسٹاگرام سٹوری میں اپنے نام سے بنائے گئے جعلی فیس بک اکاؤنٹ کی سکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے اس بات پر بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ جعلی اکاؤنٹ کو میٹا کی جانب سے ویریفائی کیسے کیا گیا؟اداکارہ نے مداحوں کو بتایا کہ وہ مذکورہ جعلی اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی کسی بھی پوسٹ کو ری شیئر نہ کریں اور یہ کہ انہوں نے جعلی اکاؤنٹ کے خلاف رپورٹ درج کروادی۔ ثنا جاوید کے نام سے بنائے گئے جعلی فیس بک اکاؤنٹ کو نہ صرف ماہانہ فیس کے عوض ویریفائی کروایا گیا تھا بلکہ حیران کن طور اس کے فالوورز اصل اکاؤنٹ سے بھی زیادہ تھے ۔