ثنا جاوید کے جعلی فیس بک اکاؤنٹ پر اصل سے زیادہ فالوورز

ثنا جاوید کے جعلی فیس بک اکاؤنٹ پر اصل سے زیادہ فالوورز

لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ ثنا جاوید نے اپنے نام سے جعلی فیس بک اکاؤ نٹ بنائے جانے کا انکشاف کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ جس اکاؤنٹ کے زیادہ فالوورز ہیں، وہ ان کے نام سے بنایا گیا۔۔۔

 جعلی اکاؤنٹ ہیں۔ثنا جاوید نے انسٹاگرام سٹوری میں اپنے نام سے بنائے گئے جعلی فیس بک اکاؤنٹ کی سکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے اس بات پر بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ جعلی اکاؤنٹ کو میٹا کی جانب سے ویریفائی کیسے کیا گیا؟اداکارہ نے مداحوں کو بتایا کہ وہ مذکورہ جعلی اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی کسی بھی پوسٹ کو ری شیئر نہ کریں اور یہ کہ انہوں نے جعلی اکاؤنٹ کے خلاف رپورٹ درج کروادی۔ ثنا جاوید کے نام سے بنائے گئے جعلی فیس بک اکاؤنٹ کو نہ صرف ماہانہ فیس کے عوض ویریفائی کروایا گیا تھا بلکہ حیران کن طور اس کے فالوورز اصل اکاؤنٹ سے بھی زیادہ تھے ۔

 

